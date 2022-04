Politikere: Gangbroen kommer - måske senere på året

Sådan er det som bekendt ikke gået.

- Det har jo ikke været en køn sag. Vi har ad flere omgange presset på overfor bygherre, at nu skulle vi have opført den her gangbro. Jeg forstår nu, at der er velvillighed fra bygherre, og så skal vi være hurtige ved havelågen fra kommunens side af, og så skal vi simpelthen i gang med at bygge, siger Gert Bjerregaard (V), der lige som sin byrådskollega også er medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune.



Søndag meldte et par af beboerne i de nye Terassehuse sig så på banen i debatten om gangbroen. Den er overflødig, mener de.