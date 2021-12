Henning har ventet i årevis på gangbro - nu er den udskudt igen-igen

Optimismen slået ned

Trods udmeldingen fra rådmanden er der ikke meget optimisme at spore hos Henning Krogh Pedersen, der ærgrer sig over, at han nu skal vente endnu længere.

- Det er træls, at man ikke sætter foden ned. Det er skræmmende, at politikerne ikke har mere mandsmod. Hvad skal man gøre som borger i sådan et system? spørger Henning Krogh Pedersen.

Tror du på, at den står klar til brug ultimo september?

- Nej, jeg tror ikke på noget, før jeg ser, at de går i gang med at arbejde herovre. Jeg håber stadig, at broen kommer, men for hver gang, den bliver udskudt, bliver min optimisme slået mere og mere ned. Jeg håber, at det flytter noget, at der kommer en ny rådmand.

Det er Konservatives Steen Stavnsbo, der i det nye år tiltræder som rådmand for teknik og miljø.