Politiet søger vidner til skyderi på åben gade

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra eventuelle vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med en hændelse på Gudrunsvej i det vestlige Aarhus mandag aften.

Her modtog politiet en melding om, at der var blevet affyret skud.

Flere patruljer kørte til stedet, hvor en gruppe mænd stak af ved synet af politiet. En enkelt person, en 28-årig mand, blev anholdt og sigtet for at være i besiddelse af et skydevåben på et offentligt sted, men han er siden blevet afhørt og løsladt.

Omkring Gudrunsvej fandt politiet flere afskudte patronhylstre, men der var intet tegn på, at nogen var blevet ramt af skud, og der er ikke kommet nogen anmeldelser om tilskadekomne.



Derfor bliver hændelsen nu efterforsket nærmere, og politiet søger altså vidner, der kan kaste klarhed over hændelsesforløbet.