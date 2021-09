Politiet jagtede bilist gennem gaderne: Ramte parkerede biler

Efter endt afhøring er manden nu løsladt. Østjyllands Politi oplyser også, at de nu skal undersøge og vurdere sagen nærmere i spørgsmålet om der skal ske yderligere sigtelser.

Færdselskontrol med 54 sigtelser

Samme dag patruljerede Østjyllands Politis færdselsafdeling også flere steder i Aarhus, herunder i Skejby, på Marienlystvej og ved rutebilstationen. Særligt rutebilstationen var politiet opmærksomme på, fordi nogle bilister kører mod færdselsretningen, når de sætter passagerer af.

I alt blev det til 54 sigtelser, hvor 26 af sigtelserne gav et klip i kørekortet, fordi bilisterne havde kørt for stærkt. Derudover blev fem bilister sigtet for at snakke i mobil under kørslen, og to blev sigtet for at køre mod færdselsretningen.