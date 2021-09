Standset med narko i bilen: Politiet snuppede kontanter fra chaufføren

Betjentenes mistanke viste sig at være korrekt, for i bilen fandt betjentene både hash og skunk samt et knojern. Alle dele tog den 25-årige ansvar for tilhørte ham, hvorfor han blev sigte for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg samt for overtrædelse af våbenloven.

Dyrt møde

Her sluttede mødet med politiet dog ikke, for den 24-årige fører viste sig også at have en del kontanter på sig, og det fik patruljen til at kontakte SKAT for art undersøge, om manden mon havde gæld til det offentlige. Det viste han sig at have, og derfor inddrog politiet størstedelen af kontanterne.