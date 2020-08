Plejehjemsbeboer smittet med covid-19 i Aarhus

En beboer på et plejehjem i Aarhus er konstateret smittet med covid-19. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Beboeren er bosiddende på plejehjemmet Thorsgården i Åbyhøj, der har aktiveret kommunens beredskabsplan.

Den indebærer blandt andet, at der lukkes for besøg på plejehjemmet, både inde og ude, med mindre de anses for at være kritiske, for eksempel besøg hos en døende.

- Vi skal gøre alt for, at beboerne fortsat oplever den pleje og omsorg, vi altid giver dem, selvom vi står i en særlig situation. Vi holder et ekstra vågent øje de kommende dage med symptomer hos beboere og medarbejdere.

- Vi har i forvejen skruet op for den daglige rengøring, sørger for ekstra grundig hygiejne og skærpet brug af værnemidler, skriver viceområdechef Kirsten Høgh Obling i meddelelsen.

Beboeren blev konstateret smittet, da vedkommende var indlagt på sygehus på grund af kritisk sygdom.

Der er særligt stor fokus på smitte med covid-19 på plejehjem, da beboerne her typisk har mindre at stå imod med i forhold til sygdommen.

Der er ingen andre af de 62 beboere på plejehjemmet, der udviser symptomer på smitte, mens en enkelt medarbejder er blevet testet, hvor man afventer resultat. Det skriver Aarhus Kommune i pressemeddelelsen.

Sundhed og Omsorg planlægger sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed test af samtlige beboere og medarbejdere, og styrelsen er desuden i gang med kontaktopsporing.

En beboer på plejehjemmet Thorsgården i Åbyhøj er blevet konstateret COVID-19-positiv, da beboeren i anden sammenhæng var indlagt på hospitalet. Foto: Google Maps