Pernille har fundet 'skræmmende samling'

Det flyder med blisterpakker med farlige, stærkt afhængighedsskabende opioid-piller i Aarhus' gader. Det fortæller Pernille Borchmann, der bor i Slet ved Tranbjerg ved Aarhus. I sin fritid samler hun skrald, og de seneste to måneder har hun gemt de tomme blisterpakker, hun er faldet over. - Det er hver eneste dag, jeg finder en blisterpakke, der er smidt et eller andet sted, så det er blevet til en skræmmende samling, siger Pernille Borchmann.

Pernille Brochmann har fundet mange forskellige typer receptpligtig medicin. Flere af blisterpakkerne er klippet i mindre stykker med et par piller i hver. Foto: Privatfoto

Pernille Brochmann er den del af den frivillige skraldesamler-gruppe 'En af holdet'. Og hun tør ikke tænke på, hvor meget medicin, der er i omløb, når hun alene kvinde på kort tid har fundet over 50 blisterpakker. Hun har blandet andet fundet mange tommer pakker med opioiodpiller. Blandet andet tramadol, dolol, Oxycontin og Oxynorm.

Hvad er opioider? Opioider er en gruppe af stoffer, som udvindes af opiumsvalmuen, og som virker smertestillende på vores centralnervesystem. De mest kendte er morfin, kodein, heroin, metadon og fentanyl. Nogle opioider bruges i smertestillende medicin, fx morfin som ofte bruges på sygehuset mod stærke smerter. Morfin er et naturligt stof fra valmuens frøkapsel. Det er den mest aktive og stærkest virkende del af valmuen. Gennem kemiske processer kan man bearbejde morfinen til det ulovlige stof heroin. Opioider bedøver centralnervesystemet. Alt afhængig af hvilke opioider man indtager, vil virkningen først og fremmest komme til udtryk i form af døsighed, muskelafspænding og bedøvelse. Den maksimale effekt kan manifestere sig i form af afslappethed og en udpræget følelse af velbehag, der kan minde om eufori. Opioider virker dæmpende på åndedrætscenteret. Jo større dosis, jo større dæmpende effekt. Brugere kan dø af kvælning ved høj dosis, fordi åndedrættet stopper. Risikoen øges yderligere, hvis man blander opioider med andre sløvende stoffer. Kilde: Sundhedsstyrelsen arrow-down

På samme måde delte formanden for Natteravnene i Løgten/Skødstrup i weekenden en advarsel om, at der var blevet fundet en blisterpakke med opioidet Malfin i nærheden af Skødstrup Skole. -Vi synes, det er fint, at de unge kan holde nogle gode fester. Men det er alarmerende, når vi finder piller af den karakter, sagde han til TV2 Østjylland.

Ny målgruppe bliver misbrugere Morten Aagaard, der er afdelingsleder på Rusmiddelcenter Aarhus, fortæller, at der er flere og flere, der henvender sig, fordi de er blevet afhængige af opioider.

Ved du noget? Er du selv eller personer i din omgangskreds afhængig af opioider, vil vi gerne høre din historie. Hvordan er det sket, og hvordan påvirker det dit liv? Send en mail til tip@tv2oj.dk eller skriv til redaktionen her: Tip os arrow-right

Omkring en tredjedel er unge mennesker mellem 18 og 30 år. Indtil videre i år har 90 unge været i substitutionsbehandling for opioidmisbrug ved Rusmiddelcenter Aarhus. - Det er nyt for os, at der er så mange unge, der henvender sig, siger Morten Aagaard.

Det, vi ser nu, er kun toppen af isbjerget. Morten Aagaard, der er afdelingsleder på Rusmiddelcenter Aarhus

Han tror dog, udviklingen bliver værre de kommende år. - Det, vi ser nu, er kun toppen af isbjerget. Der er en forsinkelse. For det tager tid at opbygge en afhængighed, blive opmærksom på, at man har et problem og så rent faktisk henvende sig til os for at få hjælp, siger han. Udover antallet af unge misbrugere peger han også på, at det er en anden målgruppe end tidligere, der søger behandling. - Tidligere var det typisk mennesker, der var andre steder i livet, og som havde ringe opvækstvilkår med i bagagen. I dag er mange af dem unge, der studerer eller arbejder, og som ikke har haft andre misbrug, siger han.

VIDEO: Forstå hvad opioider er, og hvordan de påvirker kroppen.

1 millioner kroner til kamp mod opioider Politisk er opioidmisbrug også et emne, der er i fokus. I budgetforliget for næste år, har et flertal i Aarhus Byråd besluttet at øremærke en million kroner til behandling af unges opioidmisbrug. Samtidig kigges der på forebyggende tiltag. Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Anders Winnerskjold (S) fortæller, at der også arbejdes på at prioritere flere midler til forebygning.

- Jeg er ret bekymret, det må jeg sige. Det er meget potente og lettilgængelige piller, som unge fra helt almindelige familier er begyndt at misbruge. Det skal forebygges - og sekundært skal de unge hjælpes ud af misbruget så hurtigt som muligt, siger Anders Winnerskjold.

Vi er nok længere end de fleste andre kommuner, men jeg synes, der er rigtig god grund til at reagere hurtigt. Anders Winnerskjold, Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse