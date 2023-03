Omkommet i motorvejsulykke var en 47-årig mand

Det var en 47-årig mand, som torsdag omkring klokken 17 mistede livet i en trafikulykke på motorvejen mellem Aarhus V og Aarhus S omkring Genvejen.

Det oplyser Østjyllands Politi fredag morgen.

Manden sad bag rattet i en bil, der blev frontalt ramt af en lastbil ført af en 51-årig mand, som af uvisse årsager pludselig kørte igennem autoværnet og over i den forkerte side af vejen.

Det påvirkede trafikafviklingen på stedet frem til klokken cirka 22, og undervejs blev bilister bedt om at køre igennem et hul i autoværnet for at komme væk fra motorvejen.

De pårørende er underrettet.