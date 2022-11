Østjyske storsponsorer boykotter VM

Forærede plads til NGO

Starks logo er normalt placeret på maven af landsholdets træningstøj. Men den plads er tom under slutrunden i Qatar. Virksomheden ønsker ligesom Hummel ikke at promovere sig under VM.

I stedet havde de givet DBU lov til at tilbyde pladsen til en NGO, der kunne få et logo og budskab på træningstøjet under VM. Det blev dog afvist af FIFA.

Stark kommer ligesom Hummel ikke til at sende ansatte eller kunder til slutrunden, som man ville have gjort under andre omstændigheder.

- Så det er selvfølgelig bedre for vores sponsorat, at det foregår i et land uden de problemstillinger, der er i Qatar, siger Jens Velling.

Dermed kommer Stark hverken til at blive eksponeret eller repræsenteret under VM-slutrunden. Men det er en pris, man er villig til at betale.

- Det accepterer vi. Vi ønsker ikke at blive forbundet med Qatar på nogen måde, siger Jens Velling.



Starks logo vil man dog kunne se bag de danske spillere, når bliver interviewet i forbindelse med kampe.