Nyttejobs på plejehjem: Uffe vil bare gerne have en god snak

Hun havde derfor håbet på, at udspillet havde set anderledes ud.



- Jeg så gerne, at man tog den ekstra arbejdskraft, man har til at gå, og kvalificerede dem via uddannelse. Sådan, at det var uddannelsen, der fik det største fokus. SOSU-skolen er et oplagt sted at starte en øvebane med nyttejob.

Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, fortalte onsdag til TV2 ØSTJYLLAND, at nyttejobbene skal indføres, så de ikke kommer til at stjæle arbejdspladser fra andre, der er ude på arbejdsmarkedet.