Nyt lyskryds skal afhjælpe ulovlig kørsel ved smutvej

Derudover, og foranlediget af det første kryds, har bilisterne også svært ved at respektere forbuddet mod at foretage U-vendinger i det næste lyskryds.

Som TV2 Østjylland fredag kunne beskrive, er politiet opmærksomme på to trafikkryds ikke langt fra Aarhus Universitetshospital, hvor trafikanterne har det med at se stort på reglerne.

Videoen her er optaget fra et såkaldt dash cam og viser trafikken på en almindelig hverdag i krydset Paludan-Müllers Vej / Herredsvej / Carl Krebs Vej i det nordvestlige Aarhus.

Lyskryds på vej

Snart behøver bilisterne dog ikke længere ty til lovløshed, for Aarhus Kommune har planer om at etablere et lyskryds ved Marienlystvej – med mulighed for venstresving ad Paludan-Mullers Vej.

- Man lavede det jo sådan i sin tid som en del af projektet med Paludan-Müllers Vej, og så er det planen, at der skal etableres et decideret lyskryds på sigt, siger byrumschef Trine Buus Karlsen fra Teknik og Miljø.

Hun kan ikke sætte en dato på endnu.

- Men det er ikke længe siden, vi har siddet og lavet et overslag på krydset. Det er en del af udviklingsplanen for området, siger Trine Buus Karlsen.