En, to, tre, fire spøgelsesbilister i trafikeret kryds

Du holder i krydset og skal svinge til venstre. Længere fremme kan du øjne skiltet med den buede pil, der betyder u-vending forbudt. Da I får grønt lys, har to af de tre forankørende enten ikke set skiltet – eller også er de bare ligeglade. I hvert fald foretager de begge en forbudt u-vending.

To biler foran i rækken så enten ikke skiltet med U-vending forbudt - eller også var de bare ligeglade.

Her stopper trafikforseelserne dog ikke, for da du er ved at svinge, bemærker du, at bilen lige foran dig tilsyneladende heller ikke er helt med på forholdene i krydset. Den hvide bil ender nemlig på den forkerte side af det blå skilt med en hvid pil, der dikterer køreretningen. Eller med andre ord – den hvide bil begynder at køre mod færdselsretningen. Overhalet i modsatte køreretning Du får dog placeret dig i den rette bane, hvilket betyder at du efter svinget kører parallelt med den hvide bil – på hver jeres side af helleanlægget. Endnu mere målløs bliver du, da du opdager, at yderligere tre biler, som holdt i svingbanen bag dig, nu også befinder sig på den forkerte side af helleanlægget, og her forbliver de altså frem til det næste lyskryds 300 meter længere fremme.

Find en fejl. Hint: Kørselsretningen.

Fire biler endte altså med at køre mod køreretningen, og det kunne være gået grueligt galt, for på den video, som danner grundlag for fortællingen her, kan man tælle seks modkørende bilister, der pludselig har haft spøgelsesbilister kørende mod sig.

Personen, der har delt videoen med TV2 Østjylland, har filmet med et såkaldt dash cam, som har optaget udsynet fra den motorcykel, personen kører på.

quote Vi ved godt, at der er et problem, men vi har også et andet problem derude Amrik Singh Chadha, politikommissær ved Østjyllands Politi

Han ønsker ikke at stå frem, men TV2 Østjylland er bekendt med hans identitet. Han forklarer, at han ofte kører på strækningen og lige så ofte ser de ulovlige U-vendinger. Spøgelsesbilisterne har han dog aldrig oplevet før. Politiet kender til forseelser Hos Østjyllands Politi har politikommissær Amrik Singh Chadha heller ikke tidligere hørt om spøgelsesbilister i det pågældende kryds.

- Det er ikke et problem, vi kender til, siger politikommissæren og giver sit ærlige bud på, hvorfor fire bilister endte med at køre mod kørselsretningen. - Det er jo sådan en typisk lemmingeffekt. Hovedet under armen havde jeg nær sagt, siger Amrik Singh Chadha.

Har du set noget? Tip os arrow-right