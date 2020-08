Nyrenoveret museum kan endelig lukke publikum ind

I mellemtiden har ny, forskningsbaseret viden om besættelsestiden gjort det muligt for museet at fortælle nye, stærke historier.

Ud over renoverede lokaler, så byder det nyåbnede museum på en række helt nye, digitale udstillinger om besættelsestiden i Aarhus baseret på et enormt researcharbejde.

Selvom besættelsen efterhånden kan virke som et stykke Danmarkshistorie for meget længe siden, så er perioden stadig yderst relevant, mener museets leder, Søren Tange Rasmussen.

Ikke kun fordi den byder på spændende historier fulde af drama og konflikt. Men også for at minde os om, at det vi har i dag, ikke altid har været en selvfølge.

- I dag lever vi i et demokratisk samfund, som mange måske tager for givet, siger han.

Det nyrenoverede museum skulle have åbnet 7. april - to dage før 80-året for tyskernes besættelse - men det satte corona-pandemien en stopper for.

Måtte vente fem måneder

Søren Tange Rasmussen forsøger at se positivt på, at han måtte vente med at vise sit hjertebarn frem for publikum.

- Vi har haft lidt mere tid til at gøre det færdigt, siger han.

Besættelsesmuseet åbner for publikum torsdag i denne uge.