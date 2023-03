Ny skole for superkloge børn

Simon Lydum Senning har en højere IQ end de fleste børn.

Derfor kan den almindelige folkeskole være utilstrækkelig for ham og andre børn i samme situation, og skolerne kommer til kort, når det gælder højtbegavede elever.

- Det kan være lidt kedeligt i skolen, når niveauet ikke er højt nok. I 0.klasse skulle vi sidde og skrive det samme bogstav hele vejen ned på siden, men jeg kunne allerede hele alfabetet i børnehaveklassen, så det var ret kedeligt og træls, siger 11-årige Simon Lydum Senning.

Ny friskole på vej

Og Simon Lydum Senning fra Brabrand er ikke den eneste.

Derfor har Rune Vang Sommer og en gruppe forældre taget initiativ til Leonardoskolen. En skole for højtbegavede børn i Aarhus.

- Den her friskole skal kunne ramme de børn, som ikke kan trives i folkeskolen. De børn, som ikke har nogen at spejle sig i, som af forskellige årsager ikke har det godt i folkeskolen.

- Det er jo ikke kun den faglige del, men lige så meget at have nogle ligesindede at snakke med, siger Rune Vang Sommer, der selv er højtbegavet.