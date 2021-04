Ikke lutter lagkage at være klog - nu vil Rune starte en ny skole

En tilsvarende skole findes dog ikke i Østjylland. Derfor har Rune Vang Sommer, der også er højt begavet, planer om at åbne en skole for højtbegavede børn i Østjylland. Han vil kalde skolen for Leonardo-skolen.

- Det er jo ikke rart for et barn at være udenfor grupperne. Hvis man havde nogle andre man kunne spejle sig i, så kunne man måske finde det her gruppefællesskab over i en skole for højtbegavede mennesker, siger Rune Vang Sommer til TV2 ØSTJYLLAND.

Føler sig ofte misforstået

Højtbegavede børn er ofte bedre end andre børn til at se og løse komplekse sammenhænge, og de prøver ofte at overføre det til deres sociale liv. Dette ender tit med, at de bliver misforstået eller holdt udenfor.

Poul Nissen er pensioneret forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har lavet projekter for Undervisningsministeriet og udviklet rating scales til at genkende højtintelligente børn, som er brugt i forskellige forskningsprojekter.