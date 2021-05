Ny rapport: Foreningsidræt styrker både børns integration og glæde

- Jeg tror klart, at det her med at være en del af foreningsliv har holdt mig fra en hel masse ting, jeg kunne være endt i. Foreningslivet har givet mig mulighed for at blive accepteret og ankerkendt og føle, at livet er værdifuldt uden at være en del af noget, som var ulovligt, siger Mahmoud Dirawi til TV2 ØSTJYLLAND.