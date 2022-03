Nu kan historisk badehotel blive dit

I dag bruges det af Aarhus Kommune til rekreation for borgere fra kommunen. Det er byrådet, der har vedtaget at sende bygningerne i udbud.

Hotel, restaurant og ferielejligheder

Ejendommen ligger i Odder Kommune, og derfor skal en ny køber vedtage en ny byggeretsgivende lokalplan sammen med kommunen.

Og både Odder og Aarhus kommuners forventning er, at der i forbindelse med en ny lokalplan findes 6.000 byggeetagemeter i området, og at der skabes grundlag for etablering af hotel, restaurant og cirka 20 ferielejligheder.