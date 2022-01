Noxi, Ziva og Lone jubler

VIDEO: I indslaget her fra september 2021 fortalte vi om Lone Pedersen, der i ti år har haft hundepension i Tiset syd for Aarhus. Her har hun en indhegning, hvor hundene kan boltre sig og løbe krudtet af. Men arealet, som ligger lige uden for hendes hjem, er Naturstyrelsens areal – og nu vil de ikke forlænge hendes forpagtnings-aftale.