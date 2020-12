Negash Ali frygter for sine børns fremtid: - De skal ikke opleve de samme traumer

2020 har - blandt meget andet - været året, hvor forskelsbehandling af sorte mennesker er kommet under lup. Særligt i USA, men også her i Østjylland.

Den aarhusianske rapper og aktivist Negash Ali, er én af dem, der har kastet sig ind i kampen mod racisme her i Danmark. Det har han for at kommende generationer – og de børn han en dag måske selv får - ikke skal opleve, det han har oplevet og er mærket af i dag.

- Til sidst lærte jeg at ignorere det, men når man bliver ældre, begynder man at tænke over, at man gerne vil gøre en positiv forskel for den kommende generation, og også når man får sit eget barn, så de forhåbentlig kan undgå nogle af de traumer, det kan skabe, siger Negash Ali til TV2 ØSTJYLLAND.