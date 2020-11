Aarhus-rapper blev lagt i håndjern ’uden grund’: - Politiet bør bære kropskameraer

Skal have 50.000 underskrifter

Negash Ali har hørt om flere, som har oplevet, at de blev antastet af politiet på grund af deres etnicitet eller hudfarve, og den 14. juli oplevede han – ifølge ham selv - det på egen krop.

Nu håber han, at borgerforslaget om at gøre kropskameraer på politiet lovpligtige bliver stemt igennem, og at det vil være med til at styrke tilliden mellem myndighederne og personer med minoritetsbaggrund.

- Jeg har bekymret mig meget over det, og derfor har jeg valgt at lave det her borgerforslag, for selvfølgelig er der gode betjente, men der er også brodne kar, og dem skal vi have mulighed for at beskytte os imod, siger han.

Ifølge mediet Solidaritet.dk møder forslaget opbakning blandt de røde støttepartier, mens De Radikale endnu ikke har taget stilling.

Borgerforslaget blev fremsat den 5. november, og i skrivende stund er der 325 personer, som har skrevet under på forslaget. Hvis borgerforslaget skal igennem, skal det have 50.000 underskrifter inden den 4. maj 2021.

Rigspolitiet oplyser følgende i et skriftligt svar:

Vi arbejder på at have retningslinjer klar inden udgangen 2020 for brug af kropskameraer. Hvornår de første kropskameraer er i drift, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.