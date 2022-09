Mystisk politisag: V kræver alle oplysninger lagt frem

- Det er en meget alvorlig og vidtgående beslutning, som heldigvis sker sjældent, men ikke desto mindre kræver det også byrådets fulde opmærksomhed, og offentligheden skal naturligvis også have indsigt i en så alvorlig sag. Vi får brug for en redegørelse og alle oplysninger skal naturligvis frem i denne sag med respekt for eventuelle personfølsomme oplysninger, siger Gert Bjerregaard.

En byge af spørgsmål

Med lukningen melder der sig ifølge Bjerregaard "en byge af spørgsmål, som jeg håber at rådmand Anders Winnerskjold (S) kan besvare hurtig", lyder det i en pressemeddelelse fra gruppeformanden.

- I aften på social og beskæftigelsesmøde vil jeg bede rådmanden om en detaljeret redegørelse af hele sagen til udvalget, og samtidig vil jeg bede om, at der bliver udarbejdet et notat til offentligheden, hvor eventuelle personfølsomme oplysninger er slettet, siger Gert Bjerregaard.



Alle medarbejdere blev i samme ombæring som lukningen hjemsendt, mens politiet skaber sif klarhed over situationen, og kommunens udmelding er meget kortfattet. På trods af at man ønsker at praktisere mest mulig åbenhed omkring forvaltningens arbejde, har kommunen ikke mulighed for at stille op til interview.