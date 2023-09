Mystisk lyserød båd gået på grund: Nu er ejeren fundet

- Jeg har haft virkelig mange møder og har ikke tjekket Facebook eller noget. Men jeg fik et opkald fra Østjyllands Politi, der spurgte, om det var vores båd. Og det er det, siger iværksætteren Adam Lyhne.

TV2 Østjylland kan nu fortælle, at ejeren af båden er Adam Lyhne - eller nærmere firmaet Shouter, som han er medejer af.

Næstformand i Strandvejens Bådelaug, Torben Kristholm, bad tirsdag folk om hjælp til at finde ud af, hvem bådens ejermand er. Selv havde han forgæves forsøgt at finde svar, ligesom han også havde kontaktet både Aarhus Kommune, Kystdirektoratet og Østjyllands Politi.

En lyserød, løsrevet og skvulpende båd ud for Tangkrogen har vakt undren og mange spørgsmål.

På et tidspunkt lå båden i en af kanalerne i Marselisborg Lystbådehavn.

Den lyserøde båd har ligget for anker i bugten hele sommerhalvåret, mens ejerne venter på at få en ledig bådplads i Marselisborg Lystbådehavn.

Hvorfor er der ikke styr på båden?

- Den 27. september skal vi have den på land, men båden har desværre revet sig løs og ligger inde ved stranden. Der er ikke sket noget med den, men det er selvfølgelig træls for dem, der skal ud af bade, så vi arbejder på at få den fjernet i dag eller i morgen, siger Adam Lyhne.

- Vi har også kontaktet bådelauget og beklaget ulejligheden. Vi arbejder på at få det løst så hurtigt som muligt.