Hvem er ejeren? Mystisk lyserød båd dukker op ud af det blå

- Vi tænker, at det er en, der ikke har råd til at købe en havneplads. Den burde være inde i lystbådehavnen ved siden af, siger Torben Kristholm.

Det er heller ikke lykkedes at få kontakt til bådens ejer på trods af, at det lyserøde mysterie har ligget udenfor Strandvejens Bådelaug i tre år.

Tidligere har bådelauget forsøgt at kontakte Aarhus Kommune, Kystdirektoratet og Østjyllands Politi, når båden har revet sig fri. Men alle tre myndigheder har afvist, at det er en sag for dem.

Resten af tiden ligger den lyserøde båd og skvulper viljeløst rundt for svaj i havet ud for Strandvejens Bådelaug ved det populære område Tangkrogen i Aarhus.

Hvem er ejeren?

Derfor beder bådelauget nu om hjælp til at finde frem til ejeren, så han kan få fjernet sin båd fra stranden.

- Vi vil gerne skabe noget interesse om den her sag, for hvad søren gør man i sådan en situation, spørger Torben Kristholm?



Han understreger, at det ikke generer bådelauget, at båden ligger for svaj i sommerhalvåret. Det er først nu, hvor den ligger på stranden, at den udgør et problem.

Den vil også blive smadret af de store bølger fra Molslinjen på et tidspunkt. Det vil jo heller ikke være kønt, hvis den ligger smadret på et af de mest populære områder i byen, siger Torben Kristholm.