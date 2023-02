Mistænkt anholdt tre måneder efter tyveri ved højlys dag

Den ene af de tre mistænkte kontaktede en 25-årige mand ved middagstid en torsdag i slutningen af november på Banegårdspladsen i Aarhus.

Kort efter ankom to personer mere til stedet, og de tre mænd tvang i samarbejde deres offer til at hæve flere tusinde kroner i en hæveautomat.

Det fortsatte de med ved flere automater i Aarhus, og til sidst forsøgte de at få deres offer til at købe tre Iphones i en butik i Søndergade. Det lykkedes dog ikke, men de tre mistænkte slap fra tyveriet med et større kontantbeløb.

I december offentliggjorde Østjyllands Politi billeder af de tre gerningsmænd i et forsøg på at identificere dem. Mandag kan politiet så oplyse, at de har fundet frem til de mistænkte, og at det er lykkedes dem at anholde den ene.

Der er tale om en 29-årig rumænsk mand, der blev anholdt søndag aften.