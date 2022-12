Politiet efterlyser tre mænd i tvangssag

Østjyllands Politi efterlyser nu tre mænd, der er mistænkt for at have tvunget et ungt offer til at udlevere penge til dem.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det var ved middagstid torsdag den 24. november 2022, at en 25-årig mand kontaktet af en ukendt person på Banegårdspladsen i det centrale Aarhus.

Snart kom to personer mere til stedet, og de tre ukendte mænd fik ifølge politiet i samarbejde tvunget manden til at hæve et par tusinde kroner i en hæveautomat.

Det fortsatte ved flere andre automater i Aarhus, og til sidst forsøgte de at få ham til at købe tre iPhone-mobiltelefoner i Søndergade. Det køb gik dog i vasken, men de tre personer slap ifølge politiet væk med flere tusinde kroner, inden politiet blev tilkaldt.

Østjyllands Politi har nu offentliggjort billeder af de tre formodede gerningsmænd og beder om offentlighedens hjælp til at få dem identificeret.

Ring til politiet på telefonnummer 114, hvis du har viden om, hvem mændene er, eller hvor de befinder sig.