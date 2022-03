Minister grillet i intens fiskeri-debat efter nye regler

Men det ændrer vel ikke på, at det er den oplevelse, fiskerne får - at de skal have kameraovervågning på deres arbejdsplads?



- Nu er det fiskene, der bliver overvåget og ikke dem selv, men jeg kan godt forstå ubehaget ved det. Det dilemma, jeg står i som fiskeriminister, er, at EU’s fiskeri-kommissær siger, at hvis vi ikke sætter de her kameraer på, så risikerer vi at få en nulkvote på torsk.

- Det ville de facto lukke hele jomfruhummerfiskeriet, og det ville jeg også være ked af, siger Rasmus Prehn (S).

Han tilføjer, at hans håb er, at man gennem dialog med fiskeribranchen kan lave en politik, der er god for alle parter.

