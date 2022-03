Rasende fisker vil sælge sit livsværk efter overvågningskrav

Af samme grund vil han nu kæmpe imod fiskeriminister Rasmus Prehns beslutning og forsøge at få den omgjort.

- Jeg vil ikke bare læne mig tilbage, selvfølgelig vil jeg kæmpe. Men jeg tror, det er en umulig kamp, siger Kim Lykke Pedersen.

- Ministeren er ikke en klovn

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for en kommentar fra Rasmus Prehn (S). Ministeriets pressetjeneste har henvist til Socialdemokratiets fiskeriordfører Kasper Roug.

- Det her er jo for at beskytte torskebestanden. Når fiskeren siger, at der ikke er nogen torsk, så er det jo endnu mere alarmerende. Hvis fiskerne ikke fanger nogen torsk, er det jo rigtig slemt.

Han forklarer, at kravet kommer på baggrund af en EU-beslutning om at fastsætte kvoterne på blandt torsken.

- Der har man sagt, at enten får I en lille bifangst-kvote på torsk, hvis I laver såkaldt elektronisk monitorering (i dette tilfælde videoovervågning, red.).

- Eller så er der nul kvote, og det vil betyde, at der ikke er noget jomfruhummerfiskeri. Og så ryger grundlaget for fiskeriet for lidt over 100 millioner kroner, siger Kasper Roug.