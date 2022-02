Millioner til at stoppe drukneulykker - men er det pengene værd? Østjyder er i tvivl

Med aftenens havnevandring var også beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl, der lige som borgmesteren understreger, at der selv med flere kameraer ikke er en garanti for at forhindre dødsulykkerne.

- Men der er en mulighed for, at vi får designet de rigtige sikkerhedsløsninger, så man ikke uforvarende kommer til at gå lige ud og dratte i vandet. Det er en meget dygtig teknikergruppe under Aarhus Kommunes ledelse i gang med at kortlægge nu, siger Kasper Sønderdahl.

Men med nye hegn og kameraer risikerer man så ikke at skabe en falsk tryghed?

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at den bedste sikkerhed ved havnen er, at man går sammen. Men der er også nogle steder, hvor man med tekniske løsninger - også kameraer - kan forbedre sikkerheden og skabt et sikkerhedsnet under de mange mennesker, der færdes her, siger beredskabsdirektøren.

