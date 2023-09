Michael har planen klar: Sådan gør vi den sorte naturgas grøn

Selvom ordet 'naturgas' egentlig lyder lige så grønt, som letbane og NemID lyder simpelt, så snyder ordene. For der er ikke meget grønt over naturgas. Det er et fossilt brændstof ligesom kul og olie. - Det bliver pumpet op fra Nordsøen eller importeret fra andre lande. Vi brænder fossile brændstoffer af, forklarer lektor på Aarhus Universitets institut for bio- og kemiteknologi, Michael Kofoed, til TV2 Østjylland.

Hvis ikke der er nok vindmøller eller solceller til at producere grøn strøm til det her, så har vi et problem Michael Kofoed, lektor, Institut for bio- og kemiteknologi, Aarhus Universitet

Så i populær tale er naturgas sort energi, men lektoren har en plan for, hvordan den kan blive grøn. Og altså bæredygtig. - På den måde bliver vi bedre stillet både klimamæssigt, forsyningsmæssigt og rent sikkerhedspolitisk. Alting går op i en højere enhed, siger Michael Kofoed. Vil tage CO2 fra gylle Midlet for at nå hertil er CO2 og en reaktor. Michael Kofoed vil hive CO2 ud af et restprodukt såsom gylle eller rester fra husholdningen. Den CO2 bringes sammen med brint ind i reaktoren, hvor der er et tyndt lag af mikroorganismer. På den måde bliver det hele omdannet til metan. - Og det svarer til grøn naturgas, siger lektoren.

Michael Kofoed fortæller, at der skal bringes flere elementer sammen i reaktoren for at lave den grønne naturgas.

Ifølge ham er det et cirkulært system, hvor der ikke bliver udledt noget, hvis det gøres rigtigt. Der kan dog være én udfordring i forhold til den grønne naturgas. - Hvis ikke der er nok vindmøller eller solceller til at producere grøn strøm til det her, så har vi et problem, forklarer Michael Kofoed. Skal ikke bruges til at varme huse op Den grønne naturgas vil kunne bruges til en række formål. - Det kunne være busdrift, og der er også skibe, som bruger naturgas, lyder det fra lektoren. Men faktisk bør vi ifølge forskere ikke bruge naturgassen til opvarmning. Hvilket ellers ville være oplagt.

Vi har så massivt meget brug for grøn naturgas til andre formål især til transport, hvor der ikke er andre muligheder Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkonomi, Aarhus Universitet