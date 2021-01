Masker til corona-personale trukket tilbage: En tredjedel af afdelingen sendt i isolation

Gik op i sømmen

I omegnen af 4000 masker blev onsdag morgen kaldt tilbage af Region Midtjyllands afdeling Indkøb og Medicoteknik. Det oplyser vicedirektør i afdelingen Dorte Christensen.

- Vi har trukket maskerne tilbage, fordi vi fik en indberetning fra personalet på sygehuset i Viborg om, at maskerne gik synligt op i sømmen, fortæller hun.

I Aarhus havde man fået leveret cirka 3000 masker af typen, der siden viste sig at være defekt.

De defekte masker har betydet, at man på afdelingen for corona-patienter på Aarhus Universitets Hospital har sendt 60 læger og sygeplejersker hjem til isolation og test for COVID-19.

Smittede på afdelingen

Samtidig er der i øjeblikket en række smittede medarbejdere på afdelingen. Her er mellem to og fem under mistanke for at være blevet smittet på grund af de defekte masker, fortæller Lars Østergaard.

Det er imidlertid vigtigt for Dorte Christensen fra regionens indkøbsafdeling at understrege, at der ikke er fundet nogen defekt i maskernes filtreringsevne.

- Der er ikke påvist en sammenhæng mellem det smittede personale på AUH og maskerne, men vi kan heller ikke udelukke det, siger hun.

