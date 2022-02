Maria brækkede anklen - har fået udskudt operation tre gange

Græder i seks timer

Tirsdag er Maria Christensen tilbage på AUH. Hun har fået en tid til operation. Smerter har hun stadig masser af.

- Jeg kommer ind på et værelse, hvor jeg igen venter. Jeg ligger med brækket ben og trykskader og venter i seks timer. Jeg græder i seks timer. De kommer og undskylder og går igen.

Det ender med, at Maria Christensens operation bliver aflyst, og hun må igen tilbage til hjemmet i Solbjerg. Hendes kæreste var nødt til at køre til Viby for at leje en bil og hente Maria Christensen.

- Jeg havde spurgt, om jeg kunne få hjælp til at komme hjem, men det kunne jeg ikke. Jeg sagde 'helt ærligt, hvad risikerer jeg? At blive rullet ud på parkeringspladsen om natten?' og det fik jeg 'ja' til, så det var vi nødt til at gøre på den måde, siger hun.

Vanvittigt, hvis det ikke skulle lykkes

Lørdag den 26. februar, en uge efter uheldet på dansegulvet, bliver Maria Christensen igen gjort klar til operation.

- Jeg var først på listen, så det skulle være helt vanvittigt, hvis det ikke skulle lykkes, siger hun.

Men heller ikke tredje gang blev lykkens gang for den efterhånden hårdt prøvede kvinde.

- Jeg føler mig så magtesløs. Jeg har ikke sovet i to døgn, så er det svært at protestere. Jeg er ikke utilfreds med den personlige behandling, men det er frustrerende, at ingen ved noget og tager teten, siger hun, som også er bekymret for, at andre sidder i lignende, men med mere alvorlige situationer.