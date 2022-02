Samarbejde har sat en stopper for organiserede tyverier

Det er dagligvarebutikkerne Meny, Netto, Rema 1000 og 365 Discount, som nu samarbejder tættere om at forhindre organiserede tyverier.

Bedre forståelse for hinanden

I Rema 1000 er købmand Daniel Petersen også rigtig glad for det samarbejde, de har fået etableret, og hvor de blandt andet har holdt flere møder butikkerne imellem. Han har heller ikke oplevet organiserede tyverier, siden samarbejdet blev annonceret.

- Det er skønt, at samarbejdet virker. Jeg synes også, at vores samarbejde er blevet dybere, og det samme er vores forståelse for hinanden og vores ønsker om at undgå det her, siger Daniel Petersen.

Selv om butikkerne nu har fået bugt med de organiserede tyverier, betyder det ikke, at problemet bare er udryddet, bemærker Rema 1000-købmanden.

- Vi ved jo godt, at markedet for organiserede tyverier fortsat er der.