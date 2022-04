Leverer dronningens fødselsdags-fisk: Historisk fiskehandel bliver kongelig hofleverandør

Prædikat med respekt

Ifølge direktøren er det kongelige prædikat et, som kommer med en vis portion respekt og ydmyghed.

- Det er et prædikat, der følger et ansvar med. Så vi skal heller ikke plastre det til. Nu skal de godkende brevpapir. Det er jo noget andet end et logo. Her er vores navn essensen, forklarer direktøren.

Og netop dette mærke med kongekronen kan noget helt specielt.

- Man kan få mærker hele tiden, men det her fortæller at vores historie er bygget om omkring generationer, der fra arv til arv til har haft fokus på kvalitet og håndværk.