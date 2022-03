Jakob raser over overvågning på kuttere: Nu sætter han ministeren stævne

- Den situation, vi står i i Kattegat, er, at vi har historisk dårlig situation for vores torsk. Hvis de torsk skal overleve, så der også er fisk at fange i fremtiden, er vi nødt til at sætte alle sejl til, siger Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri (Soc. dem) til Ritzau.

Formanden for Dansk Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, mener ikke, at man får noget udbytte af tvungen overvågning.

- Det er en mistænkeliggørelse af et helt erhverv. Fiskerne har en aversion mod, at deres arbejde skal overvåges, og at en kontrollør kan spole frem og tilbage og udstede en bøde for en fejl, der blev begået, siger formanden til Politiken.