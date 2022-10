Letbanen i massiv fremgang - passagerer strømmer til

Sammenhængen mellem frost og aflyste afgange har netop klæbet til letbanen i dens første år, og der skal i den kommende vinter igen arbejdes hårdt på at forhindre nye aflysninger.

Passagerfremgangen kan dog også skyldes det simple faktum, at andre transportformer er blevet dyrere.

- Det er på grund af de stigende benzin- og dieselpriser, at jeg oplever, at mange flere tager letbanen. Jeg tager den dagligt selv, siger Nicolai Bo Schjødt.

For nylig indførte Aarhus Letbane kvartersdrift mellem Aarhus og Hornslet, og det har ifølge Michael Borre spillet en rolle.

- Men generelt tror jeg, at det handler om, at folk er tilbage efter covid-19-pandemien, og at de måske er kommet lidt hurtigere tilbage i letbanen end i nogle af de andre kollektive transportformer, siger direktøren.

Han tilføjer, at man allerede har givet de første behandlinger på køreledningerne, som skal forhindre is i at opbygge sig i vintermånederne.