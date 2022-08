Letbanen: Flere afgange i myldretiden

Stopper ikke i Løgten

De nye tider med fire afgange i timen kommer til at gælde i tidsrummet 6 til 8 og 14 til 18

Letbanen stopper ikke i Løgten med de nye myldretidsafgange, oplyser Midttrafik i pressemeddelelsen.

Midttrafik anbefaler, at man planlægger sin rejse i Rejseplanen, hvor man finder alle Letbanens afgange. Man kan også se Letbanens køreplaner ved at klikke her.