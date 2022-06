Letbanetog stoppet efter lynnedslag

Letbanetogene holder netop nu stille mellem Grenaa og Ryomgaard.

Det bekræfter direktør i Letbanen Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge de foreløbige oplysninger tyder det på, at et lyn slået ned i en af letbanens omformerstationer ved Trustrup på Djursland.

- Det har vi sat nogle folk ud for at tjekke. Når de har fundet ud af, hvilke skader der er sket, vil de forsøge at genoprette trafikken så hurtigt som muligt, siger Michael Borre.

Strømafbrydelsen betyder, at to tog på hver sin side af stationen i Trustrup holder stille.