Lastbilerne hober sig op: Trafikkaos på havnen rammer færgekø

Trafikken på Østhavnsvej på Aarhus Havn har været mere end almindeligt presset mandag over middag. Problemer med indtjekning af containere har givet lange køer - og det har været så slemt, at kørebanen til Molslinjens færge også har været sandet til med lastbiler.

Derfor har politiet været på stedet for at få lastbilerne over i den rigtige kørebane.