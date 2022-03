Kørelærer varetægtsfængslet for voldtægt og overgreb på elev

Manden er sigtet for at have voldtaget kvinden søndag formiddag på en adresse i Norddjurs. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport mandag.

Den 53-årige er også sigtet for at have begået seksuelle overgreb mod kvinden i en periode fra 1. februar til 20. marts i en bil under køretimerne.

Derudover skulle han tidligere have forsøgt at voldtage hende.