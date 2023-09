Landevej spærret efter solouheld - person sad fastklemt

Østjyllands Politi er sammen med brandvæsenet til stede på Østergårdsvej, der forbinder Beder og Solbjerg.

Her skete der onsdag klokken 17.20 et færdselsuheld, hvor meldingen lød på fastklemte personer.

Til TV2 Østjylland fortæller brandvæsenets operationschef Anders Rathcke, at der er tale om et solouheld, hvor brandvæsenet har assisteret med at få skabt adgang til én person, der sad teknisk fastklemt i køretøjet.

- Vedkommende er kommet fri og er givet videre til ambulancepersonalet. Vores opgave består nu i at få ryddet op på vejen, hvor vi skal have fjernet den forulykkede bil. Den spærrer vejen derude, siger Anders Rathcke.

Forventningen er, at der er ryddet op omkring klokken 18.30.

Der er ingen meldinger om, hvordan ulykken er sket, eller hvad status er på den person, der er blevet behandlet af ambulancepersonalet.

Opdateres...