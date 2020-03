Kolonihaveejere må rykke hurtigere i kolonihave

I Aarhus behøver kolonihaveejere ikke vente til den 29. marts med at flytte ud i kolonihaverne.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Sådan lyder et godt, gammelt ordsprog, og i disse virusdage er det kolonihaveejere i Aarhus, der kan få noget godt ud af en ellers skræmmende situation.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har således valgt at suspendere de normale regler for ejerne af de omtrent 3000 aarhusianske kolonihaver på kommunal jord.

Der er desuden 800 kolonihuser på privat- eller statsejet jord i Aarhus.

Siden 1960'erne er kolonihusene generelt blevet endnu større, og mange ligner i dag sommerhuse med moderne faciliteter.

Må vente på skraldespande

Det betyder, at kolonihavefolket allerede nu kan rykke fra deres normale bopæl og ud i deres kolonihaver.

Normalt gælder, at man skal vente til den 29. marts med at flytte ud i kolonihaverne. Her kan de efterfølgende blive frem til 1. oktober.

Aarhus Kommune oplyser, at der på grund af den den helt ekstraordinære situation kan gå lidt tid inden eksempelvis affaldsbeholdere bliver sat op.

I langt de fleste kolonihaver er det tilladt at opholde sig døgnet rundt, men der findes også daghaver, hvor du ikke må overnatte. Foto: Flemming Krogh/Ritzau Scanpix

Butikker lukker

Tilværelsen i landets kolonihaver er ofte præget af veludviklet socialt liv, men kolonihaveejerne skal i år holde sig fra at samles mere end 10 personer adgangen.

Det skyldes det forbud, som regeringen præsenterede tirsdag aften.

Mens kolonihaveejerne har lidt at glæde sig over, har en lang række butiksejere fået en mavepuster. De skal nemlig lukke.

Det gælder blandt andre natklubber, fitnesscentre, frisører og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt. Fødevarebutikker er undtaget.

I alt er omkring 1000 personer konstateret smittet med coronavirus i Danmark.