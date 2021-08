Køer på flugt løb rundt på større vej

Cyklister, bilister og andre trafikanter i nærheden af Solbjerg fik sig lørdag middag noget af en overraskelse.

En flok køer havde nemlig besluttet sig for at stikke af og tog en længere vandretur ned ad Gammel Horsensvej ved Solbjerg syd for Aarhus.

Østjyllands Politi fik adskillige anmeldelser om køerne og kan lørdag kl. 13 berette, at flokken ikke længere er til gene for trafikken.

- Vi har været dernede og har nu fundet frem til ejeren. Vi har fået dem ind i nogle haver, hvor de venter på, at ejeren kommer, siger Bo Christensen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at køerne ikke har skabet større problem i forhold til trafikken.

- Umiddelbart har vi ikke fået nogle alvorlige henvendelser på det, men når folk ser en ko på vejen, så ringer de, siger Bo Christensen.