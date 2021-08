Kvæg på flugt: Bilist smadrer ind i ko midt om natten

- Den laver en mærkelig U-vending, som jeg undrer mig over. Så jeg kører uden om ham og sætter farten ned for at se i bakspejlet, hvad pokker manden laver, siger Peter Kiil til TV2 ØSTJYLLAND.

- Da jeg kigger tilbage på vejen, ser jeg noget der bevæger sig ud ad øjenkrogen. Det næste jeg ser, er et kohoved på min forrude, siger Peter Kiil.