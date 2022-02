Kendt Aarhus-par bag nyt vielsesritual – sådan lyder det

'Ord ligger forkert i munden'

- Jeg er enormt glad for, at Aarhus får et nyt vielsesritual. Jeg har ofte fornøjelsen af at vie glade, forelskede mennesker, og så kan det godt virke lidt underligt at bruge nogle ord og vendinger, der ligger forkert i munden, siger Rabih Azad-Ahmad og fortsætter:

- Både Renée og Thomas personificerer Aarhus og har gennem årene skrevet og fortalt åbent om deres egen kærlighed. Derfor er jeg enormt taknemmelig over, at de har påtaget sig opgaven.