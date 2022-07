Internat mangler akut plejefamilier til killinger

En af de killinger, der er blevet indleveret, er en lille hankat med navnet Lucifer. Han er kun fire uger gammel og er dermed ikke gammel nok til at undvære sin mor. Alligevel blev han fundet gående rundt alene.

Ikke kun katte, men også kaniner bliver oftere afleveret i øjeblikket, fortæller Sarah Bjerg.

Ønsker man at blive plejefamilie for kattekillinger, kan man kontakte Dansk Dyreværn Århus via deres hjemmeside.