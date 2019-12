Ikonisk skulptur deler vandene - nu er dens skæbne afgjort

På Store Torv i Aarhus har vandskulpturen Vanddragen fyldt bybilledet i femten år.

Men nu er det dragens storhedstid forbi. I begyndelsen af 2020 bliver den flyttet i depot til fordel for mere plads til børnenes leg.

- For mig er det helt afgørende, at Store Torv ikke blot bliver et sted, hvor man opholder sig. Det skal være et sted, hvor der er plads til børnenes leg og latter, siger Ango Winther (S), medlem af Teknisk Udvalg, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Flytningen af Vanddragen, der også er kendt under navnet Torvenes Brøndsøjle, bliver drøftet på Teknisk Udvalgs møde på mandag.

Nyt og levende

Ifølge Ango Winther er det en oplagt mulighed at genanvende pumpeanlægget til at skabe vandkunst, hvori der kan leges.

- Jeg håber meget, at der er nogle fonde, der kan se perspektiverne i at være med til at skabe et nyt og levende Store Torv, siger Ango Winther (S).

Vi har to torve, som ikke kommer til udtryk, i den måde de anvendes på i dag Bünyamin Simsek (V)

Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), der længe har haft ambition om at flytte Vanddragen, bakker forslaget op.

- Ango Winthers forslag om at gøre det muligt, at børnene kan lege i den mest centrale del af Aarhus er virkeligt godt. Jeg vil gerne takke ham for, at han ikke bare har lænet sig tilbage, men i stedet er gået aktivt og konstruktivt ind i arbejde for at skabe mere liv på Store Torv med fokus på børnenes leg, siger Bünyamin Simsek (V) i pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune.

I juni foreslog rådmanden i samarbejde med områdets interessenter at bruge fire millioner kroner på at forandre området ved Lille Torv og Store Torv. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

Ønske om flere ændringer

I juni foreslog rådmanden i samarbejde med områdets interessenter at bruge fire millioner kroner på at forandre området ved Lille Torv og Store Torv.

- For mig handler det om at sørge for, at vores torve og pladser kan bruges af mennesker. Vi har to torve, som ikke kommer til udtryk, i den måde de anvendes på i dag, fortalte Bünyamin Simsek dengang til TV2 ØSTJYLLAND.