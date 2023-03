I dag er en særlig dag, men kun få fejrer den som Martin

Otte mennesker har samlet sig, og står i en ring for at ofre til guderne.

Aarhus blotlaug afholdt forårsblót ved stendysserne i Tustrup. Her mødtes de i en tæt dis for at udføre ritualet.

- Det er et af de tidspunkter guderne er tættest på os. For mig er forårsblót et tegn på, at vi er på vej mod lysere tider, siger Martin Møller-Nielsen.

Blóttet foregår ved, at de asatroende stiller sig i en cirkel og mod hvert verdenshjørne tilkalder en gud.

Martin Møller-Nielsen og de andre troende tilkaldte guderne Idunn, Frigg, Sol og Frej.

- Det er de guder vi har brug for nu. Frej tilkaldte vi for, at det skal blive grønt igen, og for at priserne på mad ikke skal stige mere. Sol tilkaldte vi for at ønske om mere lys.

De asatroende ofrer blandt andet Mjød og korn til guderne for at bede om deres gunst.



Asatroende konfirmand

Allerede inden Martin Møller-Nielsen blev konfirmeret vidste han, at han var asatroende.

- Jeg vidste godt, at jeg var asatro, men for ikke at skabe problemer, blev jeg normalt konfirmeret.