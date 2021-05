Hotelejer ønsker sig ikke hjælpepakke: Sæt momsen ned

Men på Hotel Oasia i det centrale Aarhus siger indehaver Jens Rysgaard, at det ikke er hans ideelle løsning, det er endt med.

- Egentlig er vi slet ikke interesserede i at modtage penge fra staten. Vi vil bare gerne lave gode oplevelser for folk.

- Men jeg synes, en del af pengene vil være brugt fornuftigt på at sætte momsen ned, så vi er på niveau med landene omkring os. For lige nu halter vi efter. Det vil give os bedre mulighed for at skrue på priserne, siger Jens Rysgaard.