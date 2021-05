Djursland holder vejret: Smittetal daler - men det er ikke ovre endnu

Trods faldet i incidensen er Norddjurs Kommune fortsat den tredjehårdest ramte kommune i Danmark.



Det er blandt andet unge mennesker, der lige nu bærer en stor del af ansvaret for smittestigningen, og til dem har borgmesteren en bøn:

- I unge har generelt været rigtig gode til at passe på i mere end et år, og jeg ved, at den her situation er træls. Foråret er her og find derfor sammen på en corona-sikker måde, gerne udendørs og med afstand.