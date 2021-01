Hjalp du en ung kvinde hjem nytårsnat? Politiet leder efter dig

Derfor er Østjyllands Politi nu på jagt efter de to personer, der hjalp kvinden hjem.

- Vi vil meget gerne i kontakt med kvinden og manden, da vi vurderer, at de kan have vigtige oplysninger i sagen. Desværre er billederne fra overvågningen meget utydelige, og der er ikke noget nøjere signalement af parret. Men vi tror, at man ville kunne huske episoden, og vi håber, at parret kontakter os, så vi kan få en snak med dem, siger politikommissær Anders Schouby i en pressemeddelelse.